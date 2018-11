Baby-Name: Prinz Charles verrät Details

Bei einer offiziellen Feier des "Australia House" gab Prinz Charles vor Kurzem erste Hinweise auf den möglichen Namen des ersten Kindes seines Sohnes Harry. "Unter uns, Kylie und Shane könnten in die engere Auswahl kommen", so der Schwiegervater von Meghan Markle. Auch Kevin soll als Name mal zur Debatte gestanden haben. Eher unwahrscheinlich sollen die Namen Edna und Les sein. Die Briten wetten sicher schon, welcher Name es nun letztendlich werden wird. Laut "Gala" sollen bei den englischen Buchmachern royale Klassiker wie Alice, Victoria, James, Diana, Arthur und Philip hoch im Kurs stehen.