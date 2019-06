"Wir denken in Lösungen und wir wünschen uns ein konstruktives und faires Miteinander aller Akteure", schrieb Martin Gräfer, Vorstand des Versicherers, kürzlich in einer Stellungnahme. Das zweite Sponsoring-Paket soll im Gegensatz zum ersten, das nach AZ-Informationen bereits an anderer Stelle eingeplant ist, laut Gräfer "der Sportlichen Leitung kurzfristig weitere Handlungsmaßnahmen ermöglichen". Weil es aber am konstruktiven Miteinander fehlt, geht der Sportlichen Leitung um Trainer Daniel Bierofka und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel weiter Geld ab, um noch auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können.