Das Opfer, das namentlich nicht genannt werden möchte, gibt am Freitagmittag über seinen Anwalt Thomas Ehling ein emotionales Statement ab: "Ich kann bestätigen, dass Herr Lindemann mir den Ellbogen in das Gesicht gestoßen hat. Dies hatte zur Folge, dass ich zu Boden ging und kurz ohnmächtig wurde." Aufgeschlagene Lippe, Hämatom am Hinterkopf, Hämatome an Arm und Bein und eine leichte Gehirnerschütterung soll er davon getragen haben.