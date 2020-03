Vor allem Monika Grubers Zeit in Italien hat ihre Sicht auf die Corona-Krise geändert. Vor kurzem war die Kabarettistin für einen Sprachkurs in dem Land, das von dem Virus besonders stark betroffen ist. "Drei Tage war ich in dem Sprachkurs und habe dann abgebrochen. Ich bin jetzt in Heimquarantäne und ich muss sagen, die Italiener waren wirklich super. Die waren solidarisch und haben sich an die Vorgaben der Regierung gehalten."