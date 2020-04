An der Entwicklung der Corona-Fälle seit Veröffentlichung des Videos ist zu erkennen, dass in Deutschland täglich mehr als ein erkrankter Mensch stirbt. Schon am 19. März waren es 16 Tote mehr. Am Donnerstag (Stand: 14 Uhr) waren 931 Todesfälle in Deutschland bekannt. In Italien sterben täglich Hunderte.

Zwar geht auch Bhakdi von einem exponentiellen Anstieg der Ausbreitung aus, bleibt aber mit seinem "Horrorszenario" von einer Million Infizierten weit unter den Prognosen des RKI. Das Institut warnt vor bundesweit zehn Millionen Coronavirus-Infektionen in den kommenden Monaten, wenn Kontaktsperren nicht eingehalten würden.

Thesen von Wolfgang Wodarg

In den vergangenen Tagen machte der Lungenarzt und ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD, Wolfgang Wodarg, mit steilen Thesen zum Coronavirus von sich hören. Interviews mit ihm auf Youtube wurden millionenfach angeschaut. Doch viele seiner Behauptungen sind falsch. In einem Video sagt Wodarg zum Beispiel, das Coronavirus sei nicht neu, es sei nur früher nicht getestet worden.

Forscher bezweifeln aber stark, dass es das Virus schon lange vor den ersten Krankheitsfällen in China gab. Wodarg behauptet weiter, die Coronakrise sei ein "Hype". Es seien "leichtfertige und unberechtigte Quarantänemaßnahmen und Verbotsregelungen", gegen die man sich zur Wehr setzen müsste. Alleine die Situation in Italien beweist das Gegenteil.

Thesen von Hendrik Streeck

Der Virologe Hendrik Streeck ist Leiter der Virologie am Bonner Universitätsklinikum und erhält vor allem seit seinem Auftritt bei Markus Lanz am Dienstag viel Aufmerksamkeit im Netz. Er kritisiert vor allem das Robert-Koch-Institut (RKI). Laut Streeck habe es versäumt, wichtige Daten zu erheben. Viele der getroffenen Maßnahmen hält er für übertrieben und einige sogar für verzichtbar, wenn man entsprechende Daten kenne.

Er glaubt zum Beispiel, dass es bei Restaurantbesuchen kaum zu Infektionen kommen könnte. In seiner Kritik hält sich Streeck deutlich bedeckter als viele andere. Was ihm Glaubwürdigkeit verleiht: Er führt nun mit Experten der Bonner Uniklinik mehrere eigene Studien durch. So will der Mediziner belastbare Daten sammeln.

