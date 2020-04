"Was ist die Alternative bei den Aussagen renommierter Experten, dass 2020 keine Spiele mehr vor Zuschauern stattfinden können?", fragt sich der 48-Jährige in einem Interview mit dem "kicker": "Ich kann die unterschiedliche wirtschaftliche Bewertung von Geisterspielen nicht verstehen. Wenn ich jetzt den Saisonabbruch fordere, weil sie wirtschaftlich nicht tragbar sind - was machen wir dann bis ins Frühjahr 2021?"