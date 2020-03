Bahnt sich da Promi-Beef an, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wird? TV-Star Daniela Katzenberger soll Ex-Bachelorette und Neu-Influencerin Gerda Lewis auf Instagram auf die Blacklist gesetzt haben. "Ich habe sie sogar selber immer im Fernsehen verfolgt und fand ihre Sendungen damals immer richtig cool, und dann wollte ich letztens auf ihr Profil, und auf einmal guck ich – bin ich blockiert", erklärt Gerda in ihrer Instagram-Story.