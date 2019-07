Was hat Amal Clooney damit zu tun? Herzogin Meghan: Bekommt sie eine regelmäßige Kolumne in der "Vogue"?

Herzogin Meghan (37) will sich offenbar regelmäßig als Redakteurin versuchen. Es soll derzeit Gespräche mit Anna Wintour (69), der Herausgeberin der US-"Vogue", über eine eigene Kolumne in der Modezeitschrift geben. Die Kolumne soll in der britischen sowie US-amerikanischen Ausgabe erscheinen und die Herzogin von Sussex würde darin einmal im Monat über ihre Wohltätigkeitsarbeit berichten.