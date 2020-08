Für die Haarpracht ist Klums Stylist Lorenzo Martin verantwortlich. Wie in einem ihrer Videos zu sehen ist, handelte es sich bei seiner Behandlung aber nicht etwa um eine Dauerwelle. Stattdessen legte er den Lockenstab an und wickelte in einer langen Prozedur Strähne für Strähne damit auf. Für Klum hat es sich offenbar gelohnt - sie wird ihre Locken bis zur nächsten Haarwäsche wohl voll genießen.