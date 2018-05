Die Zusammensetzung des Gift-Cocktails im Abwasser ändert sich ständig, so dass Kläranlagen nicht immer auf der Höhe sind. So landen viele Schadstoffe in Gewässern und im Grundwasser – und die Aufbereitung wird immer aufwendiger und teurer. Zwar gibt es große Fortschritte in der Filtertechnik, mit entsprechendem Aufwand lässt sich auch die schmutzigste Brühe trinkbar machen. Doch das Problem muss von der Quelle her gedacht werden. Das heißt: konsequenter als bisher gegen jede Art von Wasserverunreinigung vorgehen. Jeder Brunnen, der wegen Verunreinigung nicht mehr zur Trinkwassergewinnung taugt, ist einer zu viel.

Bernhard Junginger, AZ-Berlin-Korrespondent