Was die Fitness-Expertin rät Nach der Dult: So geht der Hendl-Speck weg!

"Die Leute sind ja anfangs sehr motiviert, wenn sie was ändern wollen. Dann trainieren sie mehrere Male die Woche - und irgendwann melden sich die Bänder und Muskeln, weil es einfach zu viel war", sagt Katharina Kemper. Also gilt: Es kommt ganz auf den Fitness-Stand des jeweiligen Menschen an, wenn er zu trainieren beginnt. Für die vormals Faulen empfiehlt Katharina Paintner ganz einfache Tricks, um den Speck zu bekämpfen: "Wer vorher mit dem Auto in die Arbeit gefahren ist: Besser das Radl nehmen! Busnutzer könnten einfach ein oder zwei Stationen vor dem Ziel aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Ist sehr leicht in den Alltag zu integrieren und bringt aber einiges."