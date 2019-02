Was bringt die Zukunft? Zurück nach Hannover? So geht es mit dem Furtwängler-"Tatort" weiter

Schon längere Zeit war klar, dass auf jeden Fall auch der nächste Furtwängler-Krimi in der Universitätsstadt Göttingen spielen wird. Aber was auch Lindholm selbst am Ende in "Das verschwundene Kind" erklärt, galt bislang auch in der realen Welt und somit natürlich auch in der Öffentlichkeit: Wie es für die eigentliche LKA-Mitarbeiterin darüberhinaus weitergeht, weiß bzw. wusste man noch nicht so genau.