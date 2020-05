Frankfurt - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) soll für eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft der 3. Liga eine Taskforce bilden. Diese Empfehlung gab der Liga-Ausschuss nach seiner Sitzung am Montag an den Verband. Ein entsprechender Antrag soll auf dem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai eingereicht werden. Das teilte der DFB mit.