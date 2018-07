Warten auf die neuen Folgen "The Crown": Erstes Bild mit der neuen Queen

Es sind große Fußstapfen, in die Olivia Colman (44, "The Night Manager") da treten muss: Die Schauspielerin spielt in der dritten und vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" Queen Elizabeth II. (92) und ersetzt damit Claire Foy (34). Die Schauspielerin hatte die britische Königin in den beiden ersten Staffeln verkörpert und dafür gerade zum zweiten Mal in Folge eine der begehrten Emmy-Nominierungen abgestaubt.