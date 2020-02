Los geht es am Sonntagvormittag, wenn Sturmtief "Sabine" über den Nordwesten des Landes zieht. Über den Tag weitet sich dieses weiter aus, ehe dann in der Nacht auf Montag auch der Süden betroffen ist. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge legt der Wind dabei immer weiter an Geschwindigkeit zu, die Meteorologen gehen von "schweren Sturmböen" aus. Weil zeitgleich auch eine Kaltfront von Nordwest nach Südost zieht, sind ebenfalls Orkanböen wahrscheinlich. Dann kann der Sturm mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h über München hinwegfegen. In Hochlagen können es sogar bis zu 160 km/h sein.