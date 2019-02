"Es war nur ein Scherz"

Zuvor war Joops langjähriger Partner Edwin Lemberg bereits in einem Statement, das der "Bunte" vorliegt, von dem Statement abgerückt. "Nein, das war natürlich ein Scherz, eigentlich ein Übertragungsfehler", so Lemberg. Weiter sagt er: "Ich bin ja der Lebenspartner von Herrn Joop und hatte ihm erzählt, dass Tom Kaulitz in der Sendung von Markus Lanz zu der Frage, ob Heidi Klum schwanger sei, eine Antwort gab, die beide Richtungen offen ließ. Denn ein klares Dementi sieht anders aus. Daraus hat Herr Joop jedoch entnommen, dass Tom in der Öffentlichkeit gesagt habe, dass Heidi schwanger sei, aber das beruht auf einem Missverständnis."