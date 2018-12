Bereits mehrfach haben Kriminelle in Luxusgeschäften rund um den Ku'damm zugeschlagen. Um solche Banden geht es auch in der neuen Berlin-Serie "Dogs of Berlin" von Regisseur Christian Alvart ("Tschiller: Off Duty", "Antikörper"), die am 7. Dezember auf Netflix startet – mit Fahri Yardim und Felix Kramer in den Hauptrollen.