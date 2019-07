Fraunberg - Mit einem Beil hat ein 52-Jähriger einen 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen im Landkreis Erding schwer verletzt. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Der 27-jährige war demnach am Morgen des 7. Juli mit schweren Kopfverletzungen ins Erdinger Krankenhaus gebracht worden, wo die Polizei verständigt wurde.