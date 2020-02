Der Münchner starb in einem Transporter

Die Tat vom 9. Januar 2012 geschah laut den Dessauer Richtern und auch nach Überzeugung des Karlsruher Gerichts so: Gemeinsam mit zwei schon rechtskräftig verurteilten Mittätern überwältigten die drei Angeklagten den zufällig als Opfer ausgesuchten 39 Jahre alten Münchner. Der hatte mit seinem Kleintransporter auf dem Parkplatz an der A9 angehalten. Die Gruppe verschleppte den Informatiker in ein Waldstück und raubte ihn aus. Nach dem Gewaltexzess fesselten die Angeklagten laut Gericht ihr Opfer, legten es in den Transporter und flüchteten. Der 39-Jährige starb dort.