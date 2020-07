Alemannia Aachen

Der Favorit auf den Sieg im Mittelrheinpokal und wohl namhafteste Gegner ist Alemannia Aachen. Der Regionalligist steht als klassenhöchster Verein unter den letzten Vier. In der abgebrochenen, vergangenen Saison der Regionalliga West belegte der ehemalige Bundesligist Platz sechs. Zuletzt spielten die Aachener in der Saison 2006/07 für ein Jahr im Fußball-Oberhaus. Es folgte der Absturz in die Regionalliga, in der die Alemannia seit 2013 spielt.