In türkischen Medien waren die Taten schon Thema. Es könnten schlimme Erinnerungen wach werden: Auch der NSU hatte gut integrierte türkische Gewerbetreibende und Händler ins Visier genommen. Allerdings hatten die Taten der Terrorzelle aus dem Untergrund eine völlig andere Dimension. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ermordeten neun Gewerbetreibende und eine Polizistin. Beide begingen Suizid. Das Oberlandesgericht München verurteilte im Juli 2018 Beate Zschäpe, die mit den beiden gelebt hatte, als Mittäterin zu lebenslanger Haft.

Oberstaatsanwalt Ruhland warnt vor voreiligen Schlüssen

Dass türkische Ladenbesitzer betroffen seien, erinnere zwar an den NSU, sagt Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland, Sprecher der ZET. Der NSU sei aber bundesweit aktiv gewesen, habe im Untergrund agiert - und zielgerichtet getötet. Bei den Taten sei lange kein Zusammenhang gesehen worden. Hier lägen die Ermittlungen nun von Anfang an in einer Hand.

Ruhland warnte vor voreiligen Schlüssen. "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen. Ein extremistischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden." Seit dem Start der ZET 2017 sei allerdings kein entsprechender Fall bekannt geworden, bei dem es mehrere Anschläge in derart zeitlich und örtlich engem Zusammenhang und mit Verdacht auf einen extremistischen Hintergrund gab.

Bei dem Brandanschlag auf den Lebensmittelladen am 27. April - der bisher schlimmsten Attacke - waren sechs Menschen verletzt worden. Anwohner hätten von einem Knall berichtet, berichtete der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Waldkraiburg, Bernhard Vietze. Er könne vom Einschlagen der Scheiben hergerührt haben. Die Flammen zerstörten nicht nur den Laden.

Waldkraiburg bisher nicht für rechtsextreme Szene bekannt

In benachbarten Häusern gab es durch den Rauch ebenfalls Schäden. Die Schadenssumme geht in den Millionenbereich. Bei zwei weiteren Taten waren im April bei einem Friseursalon sowie bei einer Gaststätte Fensterscheiben eingeworfen worden. Beide Läden werden ebenfalls von türkischstämmigen Inhabern betrieben. Bei dem jüngsten Anschlag hält sich der Sachschaden in Grenzen, die Polizei bezifferte ihn auf etwa 1.000 Euro.

Mitarbeiter des Imbisses waren am Tag danach damit beschäftigt, die Spuren zu beseitigen - darunter eine stinkende Flüssigkeit. In einem der anderen Fälle war Kot verschmiert worden.

Waldkraiburg ist bisher nicht für eine rechtsextreme Szene bekannt. Die Stadt hat eine multikulturelle Einwohnerschaft. Sie entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingsstadt, nach 1946 siedelten sich unter anderem Vertriebene aus Ost- und Südosteuropa an. Auch heute leben dort viele Nationalitäten zusammen - bisher friedlich.

