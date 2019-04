München - Die Freiheitsstatue in New York, der Kölner Dom – und bald der Olympiapark? Es wäre eine prominente Liste, in die sich die Zeltlandschaft da einfügen würde. Wenn, ja wenn, der Park offiziell von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt wird. Der Stadtrat hat sich 2018 für eine Bewerbung entschieden – und die Stadt wirbt dieser Tage bei den Anwohnern für die Idee.