Der Abstieg führt zurück zur Säulingwiese, dann links über einen mit Ketten abgesicherten Klettersteig zum Säulinghaus. Dort geht es rechts weiter auf einem Wanderweg um den Pilgerschrofen herum, zurück zur Wildsulzhütte und anschließend zur Bushaltestelle an der Marienbrücke. Dort folgt man der Beschilderung "Hohenschwangau über Pöllatschlucht". Am Ausgang der Pöllatschlucht geht es links zurück nach Hohenschwangau.

Zu den Soiernhäusern: Seen, Vollmond und Lakaien

In einem weiten Talkessel mit zwei funkelnden Seen östlich der Schöttelkarspitze ließ Ludwig sich 1866 ein Jagdhaus samt Pferdestall errichten, heute Soiernhäuser (1611 Meter) genannt. Der König selbst jagte nicht, genoss aber die Ruhe in der Höhe. Bei Vollmond, so heißt es, ließ er sich oft über den Soiernsee rudern. Für den Monarchen wurde ein Reitweg dorthin angelegt. Seine Bediensteten nutzten hingegen den steilen "Lakaiensteig", um noch vor ihm im Jagdhaus zu sein.

Startpunkt: Wanderparkplatz am östl. Ortsrand von Krün

Höhenmeter: knapp 900

Distanz: 19,9 Kilometer

Dauer: 7.15 Stunden

Schwierigkeitsgrad: mittel

Startpunkt ist der östliche Ortsrand des Dorfes Krün im Kreis Garmisch, direkt am Fuße der Schöttelkarspitze. Ein ebenerdiger Wanderweg führt zunächst an der wilden Isar entlang. Nach einigen Kilometern wird der Fluss überquert und es geht den Berghang hinauf. Über breite Forststraßen geht es durch den herrlichen Wald, nach gut 500 Höhenmetern die erste Einkehrmöglichkeit erreicht ist: die Fischbachalm.

Es lohnt sich, hier Kraft für den nächsten Teil der Tour zu tanken, den Lakaiensteig. Dieser ist zwar äußerst abwechslungsreich, aber schmal und steil. Ausgesetzte Passagen sind mit Drahtseilen gesichert. Durch den Bergwald rund um die Soiernseen führt der Weg schließlich bis zum Ziel. Zurück geht’s auf derselben Route, bis man wieder den Ausgangspunkt in Krün erreicht.

Rundtour über Herzogstand und Heimgarten

Dieser Münchner Hausberg hat eine wahrlich royale Geschichte: Seinen Namen erhielt der Herzogstand (1731 Meter) bereits 1535 von den Bayernherzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. Die Wittelsbacher errichteten 1857 unterhalb des heutigen Herzogstandhauses dann ein Jagdhaus – und Ludwig II. ließ 1865 das sogenannte Königshaus erbauen. Mindestens 22 Mal soll er dort gewesen sein. 1990 brannte es jedoch bis auf die Grundmauern nieder.

Startpunkt: Seilbahn-Talstation der Herzogstandbahn

Höhenmeter: 1236

Distanz: 14,4 Kilometer

Dauer: 7 Stunden

Schwierigkeitsgrad: mittel

Rechts von der Station führt ein Pfad nach Norden in den Wald und dann in Serpentinen aufwärts. Teils verläuft der Pfad an steilen Grashängen entlang, teils sind Stellen mit Seilen gesichert – Trittsicherheit ist also angesagt. Nach zweieinviertel Stunden ist die Herzogstandhütte erreicht. Der Weg zum Gipfelkreuz dauert noch einmal 25 Minuten, zum Aussichtspavillion weitere fünf. Zum Heimgarten geht es zunächst über einige Kraxelpassagen (hier muss man schwindelfrei sein), dann über den eigentlichen Gratweg mit einigen seilversicherten Stellen. Der Gipfel des Heimgarten (1791 Meter) ist dann über Serpentinen vergleichsweise einfach zu erreichen. Die Heimgartenhütte unterhalb lockt zur Belohnung mit einer traumhaften Aussicht. Achtung: Wartezeit ist möglich!

Hinunter geht es in Richtung Walchensee zunächst auf einem einfachen Pfad durch Latschen, Wald und Wiesen. Auch wenn am Wiesensattel der Ohlstätter Alm wieder ein Aufstieg folgt, sollte man auf keinen Fall versuchen, linksseitig über die Wiese ins Tal "abzukürzen": Dort lauern lebensgefährliche Steilhänge. Der richtige Pfad führt über Serpentinen weiter in Richtung Walchensee, geht kurz vorher in einen Wanderweg über – und 20 Minuten später ist der Ausgangspunkt wieder erreicht.

Rundtour auf den Altlacher Hochkopf: Wagners Schreibstube

Hoch über dem Walchensee, in einer Jagdhütte auf dem Altlacher Hochkopf (1328 Meter), soll Richard Wagner im August 1865 seinen "Parsifal" komponiert haben – natürlich auf Einladung seines großen Bewunderers und Gönners Ludwig II. Der Kini selbst hat in dem Anwesen, das sein Vater Max 1850 erbauen ließ, immerhin zwei Mal seinen Geburtstag gefeiert. Heute ist es unbewirtschaftet. Deshalb: Eine königliche Brotzeit nicht vergessen!

Startpunkt: Altlach am Walchensee (Ortsteil von Jachenau), Parkplätze vor und hinter der Brücke

Höhenmeter: 500

Distanz: 10,3 Kilometer

Dauer: 3.30 Stunden

Schwierigkeitsgrad: leicht, für Familien gut geeignet

Von Altlach geht es zunächst wieder ein Stück die Straße zurück – dann ist der Weg schon ausgeschildert. Die Route führt meist durch den Wald, gibt aber immer wieder traumhafte Ausblicke auf das Wetterstein- sowie das Karwendelgebirge und den Walchensee preis. Die Jagdhütte liegt wenige Meter unterhalb des Gipfels. Zurück geht’s über einen Forstweg in nordöstlicher Richtung – wieder mit vielen Möglichkeiten, das wunderbare Panorama zu genießen.

Über den Königsweg zum Schachenschloss

Das Königsschloss am Schachen (1866 Meter) ließ der Kini selbst errichten. Von außen erinnert es an ein "Schweizerhaus", wie sie im 19. Jahrhundert beim Adel als Ferienhäuser äußerst en vogue waren. Im Obergeschoss hingegen herrscht orientalischer Prunk: Der "Türkische Saal" mit viel Gold, Ornamenten, zentralem Springbrunnen und kostbarem Teppich ist einem Saal im Palast von Eyüp nachempfunden, den Sultan Selim III. Ende des 18. Jahrhunderts hatte einrichten lassen. Ludwig II. feierte hier seinen Geburts- und Namenstag am 25. August – gerne umgeben von jungen Männern in orientalischen Gewändern.

Startpunkt: Wanderparkplatz Elmau

Höhenmeter:1079

Distanz: 20 Kilometer

Dauer: 7 Stunden

Schwierigkeitsgrad: schwer

Vom Parkplatz aus führt ein Forstweg einige Kilometer weit entlang des "Koitabochs" zunächst flach dahin. Anschließend folgt man einer gut begehbaren Forststraße bergauf bis zu einer Gabelung. Hier bitte links abbiegen und nach etwa 100 Metern wieder rechts. Die Beschilderung "Wettersteinalm" gibt den Weg vor. Dieser wird nun etwas holpriger. Am Gatter der Wettersteinalm folgt man rechts dem schmäleren Schotterweg – und erreicht nach etwa fünf Kilometern das Schachenhaus.

Zurück geht’s auf derselben Route. Wer kein Auto dabei hat, kann auch über den "Kälbersteig" in die Partnachklamm und von dort nach Partenkirchen zurückgehen. Aber Vorsicht: Die mehr als 1200 Stufen des Steigs sind happig!

Rundtour von Linderhof zum August-Schuster-Haus

Hoch oben in den Ammergauer Bergen thront auf königlichen 1564 Metern das August-Schuster-Haus (oder Pürschlinghaus). Ludwigs Vater, König Max, hatte hier einst ein Jagdhaus – und auch der Sohn soll regelmäßig vorbeigeschaut haben. Ein Schild an der Essensausgabe weist bis heute auf die blaublütigen Bergsteiger aus bayern hin: Als königliches Haus biete man keinen "kaiserlichen Schmarren" an, steht dort.

Startpunkt: Wanderparkplatz am Schloss Linderhof

Höhenmeter: 1071

Distanz: 15,3 Kilometer

Dauer: 6.15 Stunden

Schwierigkeitsgrad: mittel

Vom Wanderparkplatz führt ein breiter Weg durch den Wald in Richtung Brunnenkopfhäuser. Nach etwa Eineinviertelstunden scharf rechts abbiegen und dem Wegweiser "Pürschling" auf einen Steig folgen, der die teils steile Südflanke des Dreisäulerkopfes quert. Etwa 30 Minuten später geht es an einer Abzweigung weiter in Richtung "Hennenkopf". Steile Serpentinen führen auf den Kamm, es folgt ein imposantes Trümmerfeld – und hinauf auf den Hennenkopf (1768 Meter). Weil ein Felsabbruch den Weiterweg versperrt, heißt es nun: umkehren und zurück zur letzten Abzweigung.

Von dort führt ein Steig erst leicht fallend über flacheres Gelände an das Laubeneck heran. In dessen steiler Nordflanke geht es kurzzeitig etwas luftig bergab, ehe der Weg zum nun bereits schräg links sichtbaren Teufelstättkopf (1758 Meter) führt. Die letzten Meter sind mit Drahtseilen gesichert, aber einfach zu begehen. Vom Hennen- bis zum Teufelstättkopf dauert es etwa Eineinviertelstunden. Ist auch dieser Gipfel bewältigt, geht es etwa 20 Minuten lang auf gutem Weg hinab zum bewirtschafteten Pürschlinghaus. Zurück geht es über den Fernwanderweg E4 Richtung Brunnenkopfhäuser/Linderhof. Nach 20 Minuten weist ein Schild links nach "Linderhof". Erst steil, dann flacher führt der Waldweg zum Schloss, wobei zwei Mal ein Fahrweg gequert wird. Diese Tourenbeschreibungen, Varianten und viele weitere Wander-Tipps finden Sie im Internet auf www.alpenvereinaktiv.com

