Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 38 Jahre alte Mann auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt in der Nähe der Staudacher Vorderalm, als er auf einem schneeglatten Waldsteig ausrutschte und über Felsen und Steilwald in die Tiefe fiel. Laut Polizei ist der Weg Einheimischen bekannt, aber steil und ausgesetzt.