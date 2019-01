Melanie Müller war als "Bachelor"-Kandidatin in einer Beziehung

"Wir lebten damals zusammen auf Mallorca und hatten uns mit Aktien komplett verspekuliert. Wir hatten zwei Wohnungen, eine auf Mallorca und eine in Leipzig und waren echt richtig pleite", sagt Müller im MDR. Auch Partner Mike hat von ihrer Bewerbung gewusst. "Mein Mann sagte: 'Ja, okay. Was soll ich dir jetzt im Wege stehen? Ich bin hier, wir lieben uns und ich brauche mir keine Gedanken machen.'"