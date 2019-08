Fans reißen sich um Coutinho-Trikot

Das Interesse "am neuen Offensivzauberer ist riesig", teilten die Münchner am Freitag mit. Und dies nicht nur in den sozialen Medien: In den Fanshops etwa gebe es einen "großen Run auf das Trikot mit der Nummer 10". Beim ersten Training des Brasilianers waren über 1.500 Fans an der Säbener Straße.