Statt wie geplant mit OB-Kandidatin Katrin Habenschaden vor großem Publikum auf dem Marienplatz, tat der Bundes-Grünenchef das in kleinem Kreise vor Journalisten in der Wahlkampfzentrale der Grünen am Gärtnerplatz. Wegen Corona hatten die Grünen am Dienstag – genauso wie zahlreiche weitere Parteien, darunter CSU und SPD – größere Wahlkampfveranstaltungen und Wahlpartys abgesagt.