Wahlheimat Schweiz Gabriela Sabatini wird 50: So lebt der Tennisstar heute

Wahlheimat Schweiz

Der ehemalige Tennisstar lebt inzwischen in der Schweiz. In der Öffentlichkeit tritt Sabatini nur sehr selten in Erscheinung, über ihr Privatleben ist kaum etwas bekannt. Als sie im vergangenen Jahr in Paris mit dem Philippe-Chatrier-Preis ausgezeichnet wurde - für ihr jahrelanges Engagement im Tennis und ihre wohltätige Arbeit - erzählte sie ein bisschen aus ihrem Leben: Die meiste Zeit verbringe sie in der Schweiz, aber auch in Miami und Buenos Aires, wo sie Häuser hat, sei sie immer wieder, erklärte Sabatini Medienberichten zufolge. Neben ihrer Tätigkeit für ihre internationale Parfüm-Linie liebe sie es, auf Reisen zu gehen.

Über ihre Wahlheimat sagte Sabatini, nach der sogar eine Rosenzüchtung benannt ist, laut "bluewin.ch": "Die Schweiz ist ein wunderschönes Land, ich mag die ruhige Atmosphäre. Man kann viel Sport treiben, ich fahre gerne Fahrrad. Ich lebe sehr frei, es ist wirklich sehr angenehm." In Argentinien unterstützt sie Charity-Organisationen und setzt sich für Krebsvorsorge ein. Aber auch darüber macht sie kein Aufheben. Und so wird Gabriela Sabatini wohl auch ihre Zukunft ganz in Ruhe genießen.