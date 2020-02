Thema Armut in München

Zwischen 9.000 und 10.000 Menschen in München sind akut wohnungslos, ein Fünftel davon Kinder. "Sie leben in Pensionen, Notunterkünften oder auf der Straße“, mahnt der Caritaschef. Schon jeder Sechste in München lebe in relativer Armut. "In unserem Wirkungsbereich rutschen immer mehr Normalverdiener in prekäre Lebenssituationen, immer mehr Senioren und junge Mitbürger."Die Tafeln hätten "Zulauf wie nie“, sagt er weiter. Die Zahl der Rentner, die sich dort kostenlose Lebensmittel holen, sei in nur einem Jahr um 20 Prozent gestiegen.