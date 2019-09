Österreich hat seinen "Wunderwuzzi" Sebastian Kurz zurückgeholt, die Rechtspopulisten der FPÖ abgestraft und den grünen Klimaschützern ein "Sunday for Future"-Traumergebnis beschert. Schon ist die Rede von einer reinigenden Wirkung, von einem Signal an Europa, das die Wahl vom Sonntag aussendet. Das wäre wichtig für die Seele eines kleinen Landes, das traditionell zwischen Selbstzweifeln und Selbstüberschätzung mäandert und dem sein Ruf im Ausland so wichtig ist. Die FPÖ also entzaubert, ihr Gedankengut aussortiert? So einfach ist es nicht. So einfach wird es vor allem nicht.