Wahl zum EU-Parlament #wählengehn: So wirbt Rapper Marteria für die Europawahl

Am Sonntag sind die Deutschen aufgerufen, ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Bereits seit Donnerstag dürfen 427 Millionen Bürger in der gesamten EU ihre Abgeordneten für das Europaparlament wählen. Großbritannien, die Niederlande und Irland etwa haben bereits gewählt. In Deutschland könnten in diesem Jahr mehr Bürger zu Wahl gegangen sein, als bei der letzten Europawahl vor fünf Jahren. Zumindest haben Medienberichten zufolge in vielen Bundesländern bis zur Mittagszeit schon mehr Menschen ihre Stimme abgegeben, als 2014.