Münster - Samstagnachmittag in Münster: In den historischen Gassen der Altstadt sitzen die Menschen draußen in der Sonne - es ist einer der ersten warmen Frühlingstage. Doch ein furchtbarer Zwischenfall erschüttert die Idylle in der nordrhein-westfälischen Stadt: Ein Kleintransporter wird in eine Menschengruppe gelenkt. Vier Menschen sterben - unter ihnen ist auch der mutmaßliche Täter. Er hat sich noch in seinem Wagen erschossen. Etwa 30 Menschen sind verletzten,mindestens sechs von ihnen schwer.