Am Wochenende war es zum ersten Mal soweit. Prinz George, der spätere König von England, musste mit zur Moorhuhnjagd. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll die Königsfamilie sich auf Schloss Barlmoral in Schottland aufgehalten haben. Auch ein gemeinsames Jagdessen mit der Queen hat nach dem Abknallen der fettarmen Tierchen stattgefunden.