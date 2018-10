Wärmewende Geothermie: Münchens große Klima-Ziele

München - Die Anlage hinter der Schallschutzmauer an der Schäftlarnstraße wummert und brummt ein bisschen, aber ansonsten ist es erstaunlich ruhig und leer rund um den Bohrturm, dafür, dass hier gerade 2.400 Meter in die Tiefe gebohrt wird. Nur an dem nassen, dampfenden Sand, der aus dem Container platscht, in dem der Abraum, die sogenannte Bohrspülung, aus der Tiefe landet, merkt man, dass die Bohrung tatsächlich läuft. Das Geothermieprojekt beim Heizkraftwerk Süd an der Schäftlarnstraße gehört zur großen Offensive der Stadtwerke (SWM) auf dem Weg zur "Wärmewende". Die soll, so der Plan, bis 2040 gelingen. Angelehnt an das Klimaschutzabkommen von Paris 2015 will München bis zum Jahr 2050 weitgehend klimaneutral sein.