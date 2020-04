Frankfurt/München - Sie sind in der Warteschleife. Weiterhin. Aber: Die 36 Profiklubs sind "bereit", wie es DFL-Boss Christian Seifert am Donnerstag ausdrückte. Bereits am 9. Mai könne man wieder mit der 1. und 2. Liga beginnen, wenn, ja wenn, die Politik es auch gestattet. Selbst ein Datum festzulegen, "wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns", erklärte Seifert.