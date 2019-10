Während Pakistan-Reise Herzogin Kate: Beim Cricket gibt sie alles

Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) haben am vierten Tag ihrer Pakistan-Reise die National Cricket Academy in Lahore besucht. Bei dieser Gelegenheit griffen die britischen Royals auch selbst zum Schläger. Die Herzogin von Cambridge hatte sichtlich Spaß an der sportlichen Betätigung: Fotos zeigen sie herzhaft lachend auf dem Rasen.