Während ihres Pakistan-Besuchs William und Kate: Ihr Flugzeug musste wegen Unwetter umkehren

Ein Tweet der ebenfalls anwesenden Reporterin Rebecca English von der britischen "Daily Mail" zeigt zudem Aufnahmen, in denen zu sehen ist, wie die Medienvertreter das Flugzeug von William und Kate verlassen - ihrem Text zufolge in Lahore. Es herrsche aber noch ein Funken Hoffnung, dass der Flug bei einem zweiten Versuch in der Nacht auf Freitag doch noch in Islamabad ankommen könnte, schreibt English weiter.