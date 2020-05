Während des Lockdowns Queen Elizabeth II. frisiert ihr Haar selbst

Doch damit nicht genug, die Zeitung will zudem erfahren haben, dass die Queen seit Jahrzehnten ihre Locken persönlich frisiert. "Die Königin hat sich in den Sommerferien jahrelang in Balmoral [Schloss in Schottland] selbst frisiert, und so ist sie daran gewöhnt", wird ein Insider zitiert. "Sie wäscht, trocknet und fixiert sie selbst - und sie ist sehr gut darin. Sie hat viel Übung und weiß daher genau, was sie zu tun hat."