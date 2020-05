Grünen-Vorschlag: Radweg auf die rechte Fahrspur verlegen

"In einigen Münchner Straßen, mit schmalem Radweg und schmalem Gehweg, bietet es sich insbesondere an, den Radweg auf die rechte Fahrspur zu verlegen und den Gehweg um den Radweg zu verbreitern", schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Der Autoverkehr in München habe sich während der Corona-Pandemie stark verringert – unter anderem, weil viele Menschen im Homeoffice arbeiten oder aufs Fahrrad umgestiegen seien. Somit wäre auf den Straßen Platz für breitere Radspuren. Breitere Gehwege seien zudem wichtig, um den vorgesehenen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu können.