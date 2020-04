München - Keine Autos in der Münchner Altstadt, dafür Fußgänger, die auf den Straßen laufen dürfen: Das fordern die Grünen im Bezirksausschuss Altstadt in einem entsprechenden Antrag. Die Umwidmung, also die Änderung des Zwecks, soll auf die Dauer der Corona-Pandemie beschränkt sein.