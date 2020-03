Wahlberechtigt sind deutsche oder andere EU-Bürger, die am Wahltag 18 Jahre alt sind, seit mindestens zwei Monaten ihren Hauptwohnsitz in München haben und nicht aus irgendeinem Grund vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die vergleichsweise größte Gruppe an Wahlberechtigten ist die zwischen 47 und 61 Jahren – 133.174 Münchner in dieser Gruppe sind weiblich, 141.619 männlich.