Warum der Wagen des Rentners am Dienstag gegen 17 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet, sei noch nicht bekannt. Aber so viel: Der VW kam von der Spur "nach links ab, überfuhr den linken Fahrstreifen und geriet schließlich so weit nach links", weshalb es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw kam.