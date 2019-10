"Nie war ein Golf so sportlich und cool", rühmte Volkswagens Marken-COO Ralf Brandstätter in der Eventlocation "Hafen 1". Er biete Premium-Features für jedermann und Qualität, die man fühlen könne. Und in der Tat: Die erste Sitzprobe zeigte, dass der Golf beinahe schon in einer Liga mit den Produkten der feinen VW-Tochter Audi spielt. Das Interieur ist hochwertig, modern, schick, es vermittelt auch beim Anfassen hohe Wertigkeit. Und das Außendesign hat trotz der grundsätzlichen Bewahrung des Gesamteindrucks und der gewohnten Proportionen einen weiteren großen Sprung gemacht.