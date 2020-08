Stevens vertritt das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer, die Schauspielerin Jany Tempel - sie hatte Anfang 2018 in der "Zeit" gesagt, Wedel habe sie 1996 in einem Münchner Luxushotel zum Sex gezwungen. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen auf, die nun zweieinhalb Jahre laufen. "Aus meiner Sicht lässt sich überhaupt nicht erklären, was da so lange dauert", so Stevens.