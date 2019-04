München - Es ist schon ein doppeltes Phänomen: Nach wie vor steht in München das einzige Michael-Jackson-Denkmal Deutschlands. Und zweitens: Die Gedenkstätte - eigentlich die Statue des Jahrhundert-Komponisten Orlando di Lasso (1532 – 1594) - hat nichts mit dem Jahrhundertmusiker Jackson zu tun. Jackson-Fans ist das herzlich egal. Seit zehn Jahren zünden sie dort Kerzen an, legen Blumen ab und bekleben die Lassos Sockel mit Liebesbotschaften an den King of Pop.