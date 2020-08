Zwei LMU-Tagungen in Venedig für knapp 32.000 Euro

Darin gehe es um Taxikosten in fünfstelliger Höhe, dienstliche Mittagessen in edlen Lokalen und Flugreisen zu internen Tagungen nach Venedig, so die "SZ": Es drehe sich um insgesamt fünf Vorgänge an der LMU, bestätigte demnach ein ORH-Sprecher. Aufgefallen sei das alles bei einer von Herbst 2017 an laufenden Prüfung des Reisekostenwesens.