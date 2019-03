Ist das Momentum, zuletzt laut Aussagen der Münchner im Bayern-Trikot unterwegs, nun wieder in Schwarz-Gelb gehüllt? Der Jäger wurde zum Gejagten, um plötzlich wieder hinterherzuhecheln. Und so steckt nun noch mehr Brisanz im "deutschen Clásico". Bayern plant das erneute Überholmanöver, diesmal soll es endgültig sein. "Wir müssen jetzt gegen Dortmund gewinnen und zeigen, dass wir Meister werden wollen", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit zusammengepressten Lippen. Am liebsten würde er am kommenden Samstag selbst noch einmal auflaufen, so geladen wirkte er in Freiburg. "Wir müssen die Dortmunder ganz aggressiv unter Druck setzen – das erwarte ich." Nach dem Champions-League-Aus ist es für die Bayern nicht mehr und nicht weniger als die letzte große Herausforderung der Saison, die Abrechnung mit den forschen, juvenilen Dortmundern, denen der Rest der Fußball-Republik die Daumen drücken wird. Ein Platzhirsch-Spiel.