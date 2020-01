Schon seit längerem wird über einen Umzug der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters in das Stadion im 2017 eröffneten Campus diskutiert, innerhalb des Klubs war das bislang allerdings kein Thema. Drittligaspiele in der Spielstätte an der Ingolstädter Straße wird es in der derzeitigen Konstellation ohnehin nicht geben. Laut den Lizenzbedingungen der 3. Liga müssen die Vereine über ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von mindestens 10.000 Plätzen verfügen, für zweite Mannschaften gilt eine Mindestkapazität von 5.000 Plätzen. Das Stadion am Campus fasst allerdings nur 2.500 Plätze und ist somit nicht drittligatauglich.