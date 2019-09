Vorstellung in München Thomas Gottschalk schrieb neues Buch auch aus Langeweile

Neues Buch von Thomas Gottschalk heißt "Herbstbunt"

Gottschalk habe sein zweites Buch auch aus Langeweile geschrieben. Er habe die Wahl gehabt, sich in Malibu zurückzulehnen und als TV-Legende in die Geschichte einzugehen. "Aber was habe ich davon?" Also habe er nochmal angreifen und nicht nur daheim rumsitzen wollen. Das Schreiben sei "wie ein Saunagang" gewesen: "Ich hab’ was ausgeschwitzt, was ich sonst mit mir hätte rumgetragen müssen – und die haben’s gedruckt."