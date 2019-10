Die Urwahldebatte hatte bereits in den vergangenen Tagen für Unruhe gesorgt, weil die Junge Union Deutschland beschlossen hatte, dass der Kanzlerkandidat von CDU und CSU von den Mitgliedern bestimmt werden solle. CSU-Generalsekretär Markus Blume warnte wie Söder zuletzt häufig die Mitglieder beider Parteien davor, die Union mit unnötigen Personaldebatten zu schwächen. In der Union sehen viele in der Urwahlvariante den Versuch, eine Kandidatur von AKK zu verhindern. Die Bundesverteidigungsministerin wird am Samstag in München erwartet. Die CSU rechnet mit rund 1.000 Delegierten und 2.000 Gästen.